МИД РФ заявил, что Украина не дала ответ на российский проект договора

Отвечая на вопрос ТАСС, поступил ли ответ украинской стороны на предложенный Москвой проект договора, замминистра дал отрицательный ответ.

"Нет, не поступил", - сообщил он.

Руденко заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса.