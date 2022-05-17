МИД РФ заявил, что Украина не дала ответ на российский проект договора

Киев не передал Москве ответ на предложенный Россией проект договора. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Отвечая на вопрос ТАСС, поступил ли ответ украинской стороны на предложенный Москвой проект договора, замминистра дал отрицательный ответ.
"Нет, не поступил", - сообщил он.
Руденко заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса.
"Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.