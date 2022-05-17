Текущая геополитическая ситуация является для России моментом истины, от которого зависит дальнейшая судьба всего российского народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

"Фактически мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что текущая ситуация должна привести к повышению комфорта, стабильности и защищенности жизни россиян.

Ранее Владимир Путин заявил, что в странах Запада происходит всплеск оголтелой русофобии. По словам президента, разгул неонацизма можно наблюдать на Украине, в то время как на Западе не обращают на это внимания и "фактически поощряют их деятельность".

Персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин отмечал, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении.

Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы. По словам Чечерина, повышение котировок началось еще во время пандемии, однако специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР спровоцировала дополнительный рост цент на экспортные товары, включая энергоносители, сталь и цветные металлы.

Государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов. Такое условие потери независимости назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

По его словам, на протяжении как минимум двух десятилетий Россия развивалась, пыталась преодолеть кризисы и использовала их для обновления и улучшения. Как и у отдельного человека, у государства есть свои интересы, подчеркнул Песков.

«И если государство не проявляет настойчивость, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, это государство теряет свою независимость, суверенность, суверенитет, способность самостоятельно мыслить, принимать решения, идти в ту сторону, куда оно хочет», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в Госдуме заявили о возвращении Россией суверенитета. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, страна взяла курс на построение независимости, утерянной в конце 80-х годов, когда руководство КПСС было «зазомбировано США».

12 мая президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что общими усилиями суверенитет Луганской народной республики и ее территориальную целостность удастся отстоять. Государственный праздник независимости республики жители ЛНР встречают в непростых условиях и с оружием в руках, подчеркнул глава государства.

США стали враждебным России государством. Об этом на марафоне «Новые горизонты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, недружественные страны пора уже назвать враждебными.

«Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают — это война», — сказал Песков.

В ходе выступления Песков также отметил, что государство теряет свой суверенитет, если не проявляет принципиальность в отстаивании своих интересов.

В марте правительство России подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что "все будет хорошо": Россия победит и достигнет всех поставленных целей. Такое мнение он высказал, выступая во вторник во время лекции в рамах просветительского марафона общества "Знание".

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин знает, куда он ведет страну, обратив внимание на то, что наблюдается политический консенсус и чрезвычайно высокий уровень поддержки главы государства.

"Его поддерживает вся страна. Я уверен, поддерживаете его вы, его поддерживает молодежь, его поддерживают все поколения нашей страны", - отметил Песков.

"Мы добьемся своего, и вам будет жить лучше, и ваша безопасность будет приоритетом", - заключил пресс-секретарь президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном понимании.

"Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен в том, что в коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

Песков отметил, что в информационной войне нужно отвечать на все выпады, отвергать ложь, самим ответственно потреблять информацию.

Говоря о действиях в ходе информационной войны, представитель Кремля указал, что "уходить в оборону нельзя, нужно отвечать на все выпады, нужно объяснять свою позицию, нужно отвергать ложь, нужно не стесняться называть все своими именами, тем более в такие жесткие ситуации".

"Там, где ложь, надо говорить: "ложь". Там, где подлог, надо говорить: "подлог". Конечно, нужно быть терпеливым, внимательным, образованным и серьезным потребителем информации, это тоже ответственность, которая лежит на всех нас в условиях информационной войны", - добавил он.

Пресс-секретарь также отметил, что молодежь в том числе должна вступать в общество "Знание" и, апеллируя полученными знаниями, понимать, "где фейк, а где не фейк".

Песков пожелал участникам марафона успехов и интересных событий в ходе мероприятия. "Дерзайте, вы очень хорошие, прекрасные молодые люди, и вам эту страну дальше вести до немыслимых высот так, как мы все этого хотим", - заключил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал существование России «раздражающим» фактором для западных лидеров. Такое заявление он сделал в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты». По мнению Пескова, Запад предпринимает любые попытки для того, чтобы помешать России и её гражданам в развитии своей страны. Видеофрагмент речи пресс-секретаря российского главы опубликовали в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Существование нашей с вами России — это является существенным раздражителем для коллективного Запада. Они готовы на всё, чтобы не дать нам развиваться и жить так, как мы хотим, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что РФ пыталась докричаться до стран Запада, договориться с их лидерами о новых принципах безопасности, но её призывы остались без внимания. Он также рассказал о том, как устроен коллективный Запад, отметив, что на верхушке управления находятся США и все решения принимаются из Белого дома.

Ранее Путин заявил, что западные партнёры пытаются помешать развитию российского гражданского авиастроения. По словам российского главы, делает это Запад с помощью санкционного давления.

Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В наше время невозможно одну шестую часть суши изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно», – приводит его слова ТАСС.

Заявление прозвучало во время выступления Пескова на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Представитель Кремля добавил, что «все будет хорошо»: Россия победит и достигнет всех поставленных целей.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не будет изолирована. По словам российского лидера, «жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого», а такую огромную страну, как Россия, «так точно невозможно». Глава государства пообещал, что Россия будет работать с теми, кто хочет взаимодействовать, а также будет развивать собственные компетенции.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в современных условиях распространения информации промедление является опасным. По его оценке, действовать нужно очень быстро, но предъявляя доказательства.

Во вторник на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание", представителя Кремля спросили, какую следует выбрать тактику в критический момент - быстро отреагировать без доказательств или набрать факты и только потом рассказывать, что произошло.

"В наше время ждать очень опасно, потому что информация моментально, со скоростью молнии, распространяется", - констатировал Песков. "Такое количество источников доставки информации, информационного транспорта, что ждать очень опасно. Если ты ждешь, то вакуум заполняет кто-то другой, и не всегда с правильной точкой зрения", - пояснил он.

Поэтому, по мнению представителя Кремля, "нужно учиться быстро набирать аргументацию и моментально ее выдавать, с тем чтобы объяснить себя".

"Если не сделаешь это ты, твое место займет кто-то другой", - указал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что среди его друзей есть несогласные с происходящими событиями, в том числе специальной военной операцией, и он пытается их переубедить.

"Действительно, [у меня] есть знакомые и друзья, которые не согласны <...>, которые не понимают сути происходящего", - сказал представитель Кремля, отвечая во вторник на вопросы журналистов. "И я буду делать все возможное, чтобы обратить их в свою веру", - добавил он.

Отвечая на вопрос об информационных атаках на него, Песков подчеркнул, что сейчас информационная война ведется против всех.

"Против всех и каждого. Это надо выстоять", - заявил пресс-секретарь президента.

Цели СВО

Все цели специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса будут достигнуты, в этом сомнений нет, заявил Песков.

Он отметил, что совсем недавно глава государства "говорил, что все идет по плану, достаточно эффективно". "Вы видите успехи наших военных, видите героизм, который проявляют наши воины. Поэтому никаких сомнений в том, что все поставленные цели будут достигнуты, нет", - сказал представитель Кремля.

Киев вряд ли мог сам столь мастерски сделать кровожадную инсценировку в Буче самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества "Знание".

"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане вот этой чудовищной информационной войны - это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько чудовищные, насколько человеческое сознание не может себе представить", - констатировал представитель Кремля.

Он пояснил, что имеет в виду, в частности, "мастерски кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом".

Песков назвал очевидным, что украинские специалисты вряд ли могли бы так высокопрофессионально сработать.

"Там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - добавил он.

Необходимо беспристрастное и независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду, выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело после украинской провокации в Буче, где 3 апреля, как заявляли российские власти, была устроена инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими.

Как заявил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу российский президент Владимир Путин, Москва знает, "кто готовил провокацию в Буче, какими средствами и что за люди работали над этим".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) - если будут соблюдаться российские законы.

На вопрос о том, могут ли разблокировать эту соцсеть, если отношения с Западом наладятся, Песков ответил журналистам: "Я бы этого не исключал".

Meta отказывалась удалять экстремистские и противоречащие законам России материалы и не хотела это обсуждать несколько лет, напомнил пресс-секретарь президента причины блокировки.