Песков прокомментировал работу западных СМИ

Англосаксонские СМИ, занимающие монопольное, доминирующее положение на рынке медиа, лидируют и в рейтинге информационных войн. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , выступая во вторник на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

"Все-таки монополия и доминирующее положение англосаксонских СМИ, с моей точки зрения, это то, что имеется сейчас на повестке дня", - сказал он в ответ на вопрос, кто бы мог занять первые места в рейтинге стран, ведущих информационные войны.

"Мы пытались бороться абсолютно рыночными методами - то есть побеждает та информация, которая лучше воспринимается, лучше распространяется, которая быстрее и точнее", - рассказал он.

По оценке пресс-секретаря президента, также среди европейских СМИ достаточно сильны французские, немецкие медиа, где "сами по себе многие издания, телеканалы весьма враждебно настроены" к России. "Поэтому вряд ли их информацию можно считать объективной", - заметил он. "Ну и, конечно, Украина тоже должна быть названа в числе таких стран", - добавил Песков.