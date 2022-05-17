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1 час назад

Песков назвал англосаксонские СМИ лидерами в рейтинге информационных войн

ТАСС

Англосаксонские СМИ, занимающие монопольное, доминирующее положение на рынке медиа, лидируют и в рейтинге информационных войн. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая во вторник на просветительском марафоне "Новые горизонты", организованном обществом "Знание".

Песков прокомментировал работу западных СМИ
Фото: ТАССТАСС

"Все-таки монополия и доминирующее положение англосаксонских СМИ, с моей точки зрения, это то, что имеется сейчас на повестке дня", - сказал он в ответ на вопрос, кто бы мог занять первые места в рейтинге стран, ведущих информационные войны.

Представитель Кремля добавил, что Москва пытается противостоять этой монополии.

"Мы пытались бороться абсолютно рыночными методами - то есть побеждает та информация, которая лучше воспринимается, лучше распространяется, которая быстрее и точнее", - рассказал он.

Однако, по словам Пескова, оппоненты на Западе испугались этой конкуренции и предпочли "пытаться душить [Россию] физически".

"Но это не получится", - подчеркнул он.

По оценке пресс-секретаря президента, также среди европейских СМИ достаточно сильны французские, немецкие медиа, где "сами по себе многие издания, телеканалы весьма враждебно настроены" к России. "Поэтому вряд ли их информацию можно считать объективной", - заметил он. "Ну и, конечно, Украина тоже должна быть названа в числе таких стран", - добавил Песков.

Политика,Дмитрий Песков,
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