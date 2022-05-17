Уже учитывают Финляндию и Швецию: Лавров о движении НАТО на Восток

Североатлантический альянс уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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Во вторник утром, 17 мая, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. Такой шаг обусловлен военной спецоперацией России на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что страна подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.