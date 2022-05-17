Уже учитывают Финляндию и Швецию: Лавров о движении НАТО на Восток

Североатлантический альянс уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Во вторник утром, 17 мая, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. Такой шаг обусловлен военной спецоперацией России на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что страна подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Он подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проведет их глубокий анализ.