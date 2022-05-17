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16 минут назад

Уже учитывают Финляндию и Швецию: Лавров о движении НАТО на Восток

Лера Букина

Североатлантический альянс уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Уже учитывают Финляндию и Швецию: Лавров о движении НАТО на Восток
Фото: ТАССТАСС

Во вторник утром, 17 мая, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. Такой шаг обусловлен военной спецоперацией России на Украине. Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что страна подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Он подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за последствиями вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проведет их глубокий анализ.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,НАТО,
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