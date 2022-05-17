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14 минут назад

Песков рассказал об отношениях с Кадыровым

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал критику главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес, передает РИА «Новости».

Песков заявил, что они с Кадыровым находятся в добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески.

«Иногда мы делаем это по-дружески (критикуем друг друга – прим. ред.), мы в очень теплых отношениях», - сказал Песков на брифинге.

В начале апреля глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента, призвавшего не записывать уехавших из России артистов во враги государства и назвавшего телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом».

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По словам Кадырова, он не знал, что для того, чтобы стать патриотом, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, «причем громко и пафосно», а потом вернуться обратно, когда «политический градус противостояния упадет».

Политика,Видео,Иван Ургант,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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