В Кремле оценили возможность разблокировки Meta

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил разблокировку Meta (владеет Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская). Об этом он сказала на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», сообщает ТАСС.

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«Честно говоря, я бы этого не исключал», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности снятия блокировки.

Напомним, еще два месяца назад Дмитрий Песков заявлял, что восстановление полноценной работы сервисов компании Meta маловероятно. По его словам, несмотря на то, что компания пытается дистанцироваться от ранее сделанных заявлений, она «чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием». По его словам, «это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны».