Песков: «Голос России будут слышать»

Песков выразил уверенность, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно. У страны есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Кроме того, по словам Пескова, Россия всегда использовала кризисные ситуации для обновления и совершенствования, так будет и в этот раз.