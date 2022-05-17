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52 минуты назад

Песков: «Голос России будут слышать»

Вероника Полынина

Любая война заканчивается миром, и в новом мире голос России будут слышать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает РИА «Новости».

Песков: «Голос России будут слышать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любая война заканчивается миром, и голос Российской Федерации будут слышать, мы будем уверенно стоять на ногах», - заявил Песков на брифинге.

По словам представителя Кремля, Россия победит и добьется всех поставленных на Украине целей.

Песков выразил уверенность, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно. У страны есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями. Кроме того, по словам Пескова, Россия всегда использовала кризисные ситуации для обновления и совершенствования, так будет и в этот раз.

«Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы», - отметил представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,
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