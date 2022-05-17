СМИ заявили о скором визите Путина в Турцию

Турецкие СМИ сообщили о подготовке визита президента России Владимира Путина в Турцию, передает РИА «Новости». Они допустили, что визит российского лидера состоится уже в ближайшие дни.

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В Кремле данную информацию опровергли. Комментируя сообщения турецких СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента России Владимира Путина в Анкару в ближайшие дни не ожидается, его подготовка не ведется.

«В ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится, подготовка не ведется», - сказал Песков на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

Турецкие СМИ во вторник предположили, что визит Владимира Путина в Турцию состоится после того как 18 мая в страну приедет российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. При этом официальных подтверждений о готовящейся встрече Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом от Анкары не поступало.