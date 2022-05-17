Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин знает, куда ведет страну. Соответствующее заявление было сделано в рамках выступления на просветительском форуме «Новые горизонты» общества «Знание», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Путина поддерживают все поколения.

Песков также отметил, что в настоящее время Россия находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Также пресс-секретарь президента выразил уверенность в том, что «все будет хорошо».

24 февраля на Украине началась российская специальная операция. Владимир Путин заявлял, что ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по словам главы государства, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».