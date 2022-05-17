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29 минут назад

Володин заявил, что Европа получила рост цен имени Байдена, поддержав политику санкций США

ТАССиещё 8

Пакеты антироссийских санкций ничем хорошим для Европы не закончатся, они лишь приводят к росту цен имени президента США Джо Байдена. Такое мнение во вторник в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин озвучил последствия антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

"Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся еще проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится", - считает политик.

"Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена", - добавил он.

Володин также прокомментировал заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. "Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ", - указал Володин.

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"В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) - это опять о себе", - уверен спикер. "Наша страна всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того, [за] развитие его", - резюмировал он.

Политика,Антониу Гутерриш,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,ООН,ЕС,
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