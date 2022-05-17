Володин озвучил последствия антироссийских санкций

"Очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Кроме роста цен на энергоносители, к концу года добавятся еще проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится", - считает политик.

Володин также прокомментировал заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. "Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ", - указал Володин.