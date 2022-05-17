Назван главный претендент на пост лидера ЛДПР

Главным претендентом на пост лидера ЛДПР является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в партии.

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Отмечается, что данную информацию изданию подтвердили также в администрации президента. По словам источника, политик в глазах администрации президента является «более компромиссной фигурой», чем его возможный соперник губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее политолог Елена Ведута рассказала «Ленте.ру», что в ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем бывший председатель партии Владимир Жириновский.

По мнению эксперта, будущий председатель ЛДПР может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались.