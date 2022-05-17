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32 минуты назад

Назван главный претендент на пост лидера ЛДПР

Lenta.ru

Главным претендентом на пост лидера ЛДПР является глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в партии.

Назван главный претендент на пост лидера ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что данную информацию изданию подтвердили также в администрации президента. По словам источника, политик в глазах администрации президента является «более компромиссной фигурой», чем его возможный соперник губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее политолог Елена Ведута рассказала «Ленте.ру», что в ЛДПР присутствует много людей силового блока, которые характеризуются большей патриотичностью, чем бывший председатель партии Владимир Жириновский.

По мнению эксперта, будущий председатель ЛДПР может не только давать прогнозы на негатив, но и предлагать конструктивные решения, чтобы эти прогнозы не сбывались.

О смерти лидера ЛДПР 6 апреля сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что прощание с политиком состоится в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома Союзов.

Названа дата выборов нового лидера ЛДПР

Политика,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Коммерсант,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,Госдума,
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