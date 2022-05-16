Замглавы Минпромторга освободили от должности

Заместитель министра торговли и промышленности России Александр Морозов освобожден от занимаемой должности, его место займет глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
Курировавший в Минпромторге автопромышленность и диверсификацию производства Морозов на новом месте работы займется ключевыми проектами по импортозамещению в машиностроении, пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее в том же месяце Минпромторг России пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-100. Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ-100 на российский ПД-8.