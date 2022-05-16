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24 минуты назад

Замглавы Минпромторга освободили от должности

Lenta.ru

Заместитель министра торговли и промышленности России Александр Морозов освобожден от занимаемой должности, его место займет глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Замглавы Минпромторга освободили от должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курировавший в Минпромторге автопромышленность и диверсификацию производства Морозов на новом месте работы займется ключевыми проектами по импортозамещению в машиностроении, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в том же месяце Минпромторг России пообещал ускорить создание импортозамещенной версии отечественного самолета SSJ-100. Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена двигателя иностранного производства для SSJ-100 на российский ПД-8.

Политика,Альберт Каримов,Денис Мантуров,Александр Морозов,Минпромторг,
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