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38 минут назад

МИД РФ предупредил об ответе на вступление Швеции в НАТО

Вероника Полынина

Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера на вступление Швеции в НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

МИД РФ предупредил об ответе на вступление Швеции в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению российского МИД, вступление Швеции в Североатлантический альянс нанесет ущерб безопасности Северной Европы и всего европейского континента.

«Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Правительство Швеции приняло официальное решение по членству в НАТО

В ведомстве отметили, что конкретные шаги России будут зависеть от условий интеграции Швеции в НАТО, включая перспективу размещения на территории страны ударных систем вооружений альянса.

В МИД выразили уверенность, что вступление в НАТО не обезопасит Швецию, так как ей никто не угрожает, но приведет к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений. Ведомство подчеркнуло, что нейтралитет Стокгольма на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности в регионе, а отказ от него не отвечает долгосрочным интересам шведского народа.

16 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что правительство страны приняло официальное решение о членстве в НАТО.

Политика,Магдалена Андерссон,МИД России,НАТО,
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