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5 минут назад

Замглавы МИД обсудил с послом Ливии возобновление дипломатического присутствия РФ в стране

ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливии в РФ Мухаммедом Маграви вопросы возобновления дипломатического присутствия России в этой североафриканской стране. Об этом в понедельник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД обсудил с послом Ливии дальнейшие дипломатические связи
Фото: ТАССТАСС

"Были также затронуты практические вопросы возобновления дипломатического присутствия России в Ливии и дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику урегулирования ливийского кризиса на основе общенационального консенсуса ведущих политических сил страны.

Политика,Михаил Богданов,МИД России,
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