Замглавы МИД обсудил с послом Ливии дальнейшие дипломатические связи

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ливии в РФ Мухаммедом Маграви вопросы возобновления дипломатического присутствия России в этой североафриканской стране. Об этом в понедельник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"Были также затронуты практические вопросы возобновления дипломатического присутствия России в Ливии и дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений", - говорится в сообщении.