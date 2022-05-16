Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

«Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря. Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам», — сказал Володин.

Ответственность за разрыв парламентских связей он возложил на «тех, кто подрывает базовые принципы Конференции и использует ее для нападок на Россию». По словам Володина, деятельность ПКБМ «всегда строилась на равноправной основе», но конференция «прекратила реальное сотрудничество», а ее страны-участницы «забыли об интересах собственных граждан». Он подчеркнул, что «некогда полезный формат многостороннего диалога превратился в инструмент антироссийской политики» и поэтому лишило всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ.