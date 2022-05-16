В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

Елена Прошина

Депутаты на Совете Госдумы приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря.

Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говорится на сайте палаты.

«Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря. Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам», — сказал Володин.

Ответственность за разрыв парламентских связей он возложил на «тех, кто подрывает базовые принципы Конференции и использует ее для нападок на Россию». По словам Володина, деятельность ПКБМ «всегда строилась на равноправной основе», но конференция «прекратила реальное сотрудничество», а ее страны-участницы «забыли об интересах собственных граждан». Он подчеркнул, что «некогда полезный формат многостороннего диалога превратился в инструмент антироссийской политики» и поэтому лишило всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители