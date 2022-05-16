В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

«Чтобы обезопасить Россию, мое предубеждение, нужно решать задачи, связанные с укреплением наших экономических возможностей, укреплением передовых отраслей, восстановлением станкостроения, авиастроения, налаживанием всех необходимых для этого технологических цепочек поддержки научных школ. Мы вступаем в такую полосу, когда антироссийский фронт становится все прочнее, сильнее и агрессивнее, и в этих ситуациях очень важно, чтобы мы в условиях санкций могли обеспечить необходимые производственные мощности, производить то, что раньше могли покупать за границей. И, конечно, не на словах, а на деле осуществлять разворот на Восток, иметь связи с азиатскими странами, Китаем, Вьетнамом, Индией. При этом понимании, что мир не сводится к одной Европе и Соединенным Штатам Америки, мы сможем обеспечить необходимую защиту своих национальных интересов, но нужна принципиально новая экономическая модель», — заключил парламентарий.