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25 минут назад

В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Lenta.ru

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии не меняет стратегическую конфигурацию в мире, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основной задачей России после изменения состава НАТО укрепление экономического потенциала.

В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: ReutersReuters

По словам депутата, пока у России есть ядерное оружие, безопасности страны ничего не угрожает.

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«Пока у нас есть доставшийся в наследство от советского времени ракетно-ядерный потенциал, мы можем обеспечить свою обороноспособность. Но при слабой экономике уже через 20-30 лет начнутся системные проблемы, которые будет тяжело преодолевать, в том числе и на уровне развития военно-промышленного комплекса. Все упирается в экономические возможности», — объяснил он.

Правительство Швеции приняло официальное решение по членству в НАТО

Дмитрий Новиков отметил, что граница с Финляндией сейчас хорошо укреплена и специальных расходов на усиление безопасности не потребуется.

«Чтобы обезопасить Россию, мое предубеждение, нужно решать задачи, связанные с укреплением наших экономических возможностей, укреплением передовых отраслей, восстановлением станкостроения, авиастроения, налаживанием всех необходимых для этого технологических цепочек поддержки научных школ. Мы вступаем в такую полосу, когда антироссийский фронт становится все прочнее, сильнее и агрессивнее, и в этих ситуациях очень важно, чтобы мы в условиях санкций могли обеспечить необходимые производственные мощности, производить то, что раньше могли покупать за границей. И, конечно, не на словах, а на деле осуществлять разворот на Восток, иметь связи с азиатскими странами, Китаем, Вьетнамом, Индией. При этом понимании, что мир не сводится к одной Европе и Соединенным Штатам Америки, мы сможем обеспечить необходимую защиту своих национальных интересов, но нужна принципиально новая экономическая модель», — заключил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст опасности для государства. Он подчеркнул, что у Москвы нет проблем с правительствами скандинавских стран.

Хельсинки и Стокгольм, имеющие нейтральный статус, приняли официальное решение стать членами Североатлантического альянса 15 мая. Этот вопрос стал обсуждаться после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Политика,Дмитрий Новиков,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
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