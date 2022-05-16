Генсек ОДКБ рассказал о перспективах развития организации

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет прирастать новыми членами, партнерами и наблюдателями, заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась по итогам мероприятия.

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Он отметил, что на мероприятии в целом обсуждались перспективы развития формата.

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"То, что ОДКБ будет прирастать партнерами, наблюдателями и членами нашей Организации - это перспектива", - сказал Зась, отвечая на вопрос журналистов, касающийся возможности присоединения новых стран.

При этом он не стал говорить о количестве таких государств и других деталях.

"Я могу быть в одном уверен твердо. Это в том, что вот эти все попытки вбить какой-то клин между нашими странами, внести какой-то раскол, они ни к чему не приведут. Наша Организация сохранится и будет укрепляться", - добавил генсек ОДКБ, отметив, что такая уверенность укрепилась в нем после состоявшегося саммита.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин допустил серьезное расширение ОДКБ в скорой перспективе, указав, что к объединению могут присоединиться "десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств".

Встреча прошла конструктивно

Зась отметил, что встреча прошла конструктивно.

"Только что завершилась встреча лидеров государств - членов ОДКБ, посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания нашей организации", - сказал он.

"Я хотел бы выразить признательность российской стороне за прекрасную реализацию этого юбилейного мероприятия. На мой взгляд, встреча прошла очень конструктивно. Во всяком случае состоялся очень откровенный, доверительный разговор по целому широкому перечню вопросов", - добавил Зась.

Как отметил генсек ОДКБ, одной из главных тем обсуждения на сегодняшней встрече стало состояние международной и региональной безопасности с учетом тех реалий, которые сейчас складываются в мире в зоне ответственности ОДКБ, а также на границах стран-членов. Кроме того, стороны обсудили роль и место ОДКБ в современных условиях, перспективы развития организации.

При этом Зась подчеркнул резкий рост агрессивности со стороны ряда стран и блоков в отношении России и ее союзников.

"В ходе обсуждения главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но в целом в мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государств - членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков в отношении РФ и ее союзников", - добавил он.

Генсек ОДКБ также указал на сохраняющуюся напряженность в Афганистане и в Кавказском регионе.

"Таким образом, в ходе сегодняшней дискуссии, встречи отмечалось, что обстановка по всему периметру границ государств - членов ОДКБ остается достаточно напряженной. Безусловно, эти негативные процессы учитываются в нашей деятельности. Мы продолжаем развивать действующие системы обеспечения коллективной безопасности, миротворческий потенциал, совершенствовать меры кризисного реагирования", - резюмировал он.

Спецоперация на Украине

Путин подробно проинформировал лидеров стран ОДКБ о ходе российской спецоперации на Украине.

"Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине", - сказал Зась, отвечая на вопрос журналистов.