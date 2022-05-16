Захарова отреагировала на недружественные слова лидера Польши

Москва ответит Варшаве на недружественные слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в отношении Русского мира, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ", - сказала она.
"Если до этого мы прочитывали эти идеи через принятие антироссийских санкций, через антироссийскую пропаганду, навязывание русофобии, то теперь об этом говорится на весь мир открыто", - обратила внимание Захарова.
Дипломат добавила, что в МИД РФ состоялась коллегия на тему анализа внешнеполитического курса и концепции внешней политики РФ, тема недружественных высказываний польского премьер-министра также обсуждалась.
11 мая Моравецкий в статье для британской газеты The Daily Telegraph утверждал, что идеология Русского мира является "раковой опухолью", которая "представляет угрозу всей Европе". В этой связи польский премьер призвал западные страны усилить поддержку Украины, чтобы в конечном счете "полностью искоренить монструозную идеологию" российского руководства.