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12 минут назад

Захарова заявила, что Москва даст Варшаве ответ на выпады польского премьера против России

ТАССиещё 3

Москва ответит Варшаве на недружественные слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в отношении Русского мира, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Захарова отреагировала на недружественные слова лидера Польши
Фото: ТАССТАСС

"Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ", - сказала она.

"Если до этого мы прочитывали эти идеи через принятие антироссийских санкций, через антироссийскую пропаганду, навязывание русофобии, то теперь об этом говорится на весь мир открыто", - обратила внимание Захарова.

Дипломат добавила, что в МИД РФ состоялась коллегия на тему анализа внешнеполитического курса и концепции внешней политики РФ, тема недружественных высказываний польского премьер-министра также обсуждалась.

11 мая Моравецкий в статье для британской газеты The Daily Telegraph утверждал, что идеология Русского мира является "раковой опухолью", которая "представляет угрозу всей Европе". В этой связи польский премьер призвал западные страны усилить поддержку Украины, чтобы в конечном счете "полностью искоренить монструозную идеологию" российского руководства.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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