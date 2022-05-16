Посольство РФ в Латвии направило в МИД ноту протеста

Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с надругательством над мемориалом в память об освободителях Риги от немецко-фашистских войск. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале диппредставительства.

Фото: Shutterstock Shutterstock

"В рижском Межапарке неизвестные лица, или - лучше прямо сказать - преступники и неонацисты, надругались над мемориальной стелой, установленной в память о форсировании советскими войсками Киш-озера и освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков. <...> По этому вопиющему происшествию посольство России направило соответствующую ноту в МИД Латвии", - отмечается в тексте.

В дипмиссии уточнили, что вандалы полностью стесали на памятнике слово "освободители" на русском и латышском языках.