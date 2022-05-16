Разгул неонацизма давно наблюдается на Украине, но Запад закрывает на это глаза. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Такое заявление глава государства сделал на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле.

«К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», - подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что экстремисты есть везде, но нигде, кроме Украины, «на государственном уровне не героизируются нацисты».

«И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит», - констатировал российский лидер.

В апреле 2021 года в Киеве прошел «Марш вышиванок», организованный в честь дня создания дивизии СС «Галичина». Участие в шествии приняли около 100 человек. Они прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, при этом силовики перекрыли движение транспорта на ряде центральных улиц Киева, чтобы облегчить им путь.

Также 1 января в Киеве несколько лет проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, который был одним из главных инициаторов создания в годы Великой Отечественной войны боевого крыла Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии*. Она действовала на стороне фашистских сил и воевала против советских войск. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.

С 24 февраля на Украине проходит российская военная спецоперация по «демилитаризации и денацификации» страны.