Названа дата выборов нового лидера ЛДПР

Выборы нового лидера ЛДПР состоятся в Москве 27 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
«Только что состоялось заседание Высшего Совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР».
Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве. Сама партия была основана в 1989—1991 годах. Сперва она называлась ЛДПСС — Либерально-демократическая партия Советского Союза. Весной 1992-го переименована в ЛДПР.