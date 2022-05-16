Песков назвал разницу вступления в НАТО Швеции и Финляндии от Украины

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, потенциальное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору с государством, входящим в альянс. При этом с Швецией и Финляндией таких споров нет, пишет ТАСС.

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15 мая стало известно, что Швеция официально приняла решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс. О намерении подать заявку на присоединение к НАТО заявили также власти Финляндии.

Президент России Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета и последующее вступление в НАТО станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики не существует.

По словам официального представителя Кремля, Россия самым тщательным образом отслеживает вопрос вступления скандинавских стран в НАТО.

«Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте», - заметил Дмитрий Песков.

При этом он обратил внимание на то, что у России, Швеции и Финляндии нет территориальных споров.