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1 час назад

Рогозин заявил о готовности последовать примеру Собянина

Ura.Ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил готовность последовать примеру мэра Москвы Сергея Собянина, который национализирует завод Renault для производства «Москвичей». Он заявил, что Роскосмос также может заняться управлением близких по профилю предприятий.

Рогозин заявил о готовности последовать примеру Собянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Он заявил о готовности наладить выпуск продукции гражданского назначения.

Ранее Минпромторг сообщил, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будут производиться «Москвичи». Такое решение принято в связи с тем, что иностранный собственник предприятия решил закрыть бизнес в России.

Собянин анонсировал возобновление выпуска «Москвичей»

Ряд иностранных компаний решили закрыть бизнес в России в связи с началом спецоперации РФ на Украине. О приостановках производства в РФ сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. Свои офисы и магазины в России на неопределенный срок также закрыли IKEA, LEGO, Mango, Nike и H&M, напоминает телеканал 360.

Политика,Дмитрий Рогозин,Сергей Собянин,Соллерс Авто,Ford,Роскосмос,Ikea,Минпромторг,Телеканал "360° Подмосковье",
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