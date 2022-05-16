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21 минуту назад

Стало известно, кто претендует на пост главы ЛДПР

News.ru

Член высшего совета ЛДПР, экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии. В принятии решения он руководствовался многолетним опытом политической работы, отметил политик в обращении.

Стало известно, кто претендует на пост главы ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я <...> ветеран партии со стажем 23 года, прошедший путь от рядового активиста до депутата Государственной думы фракции ЛДПР двух созывов, <...> принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя политической партии ЛДПР, — сказал Шерин в своём обращении.

17 мая 2022 года Госдума официально прекратит депутатские полномочия основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года в результате поражения лёгких и развившихся осложнений. Обязанности руководителя партии в настоящее время исполняет Леонид Слуцкий.

Известно, что съезд партии, на котором планируют избрать нового председателя, состоится в конце мая — наале июня. Возможным преемниками Жириновского считаются действующие парламентарии Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Политика,Александр Шерин,Ярослав Нилов,Михаил Дегтярев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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