Стало известно, кто претендует на пост главы ЛДПР

Я <...> ветеран партии со стажем 23 года, прошедший путь от рядового активиста до депутата Государственной думы фракции ЛДПР двух созывов, <...> принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя политической партии ЛДПР, — сказал Шерин в своём обращении.