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1 час назад

Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Пушков ответил на угрозы евродепутата из-за НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Вебер заявил, что «разумных причин» для блокирования вступления этих двух стран в альянс нет и пригрозил изоляцией тем, кто ставит сплоченность НАТО под вопрос.

«Россию – изолировать, Иран изолировать, Сирию – изолировать, Венесуэлу – изолировать, Китай – изолировать, а теперь и Турцию – изолировать?», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор задался вопросом о том, «не слишком ли много» звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая ключевые державы.

«И не изолируют ли в итоге себя сами «изоляторы» от остального мира?», – добавил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

Политика,Война в Сирии ,Манфред Вебер,Алексей Пушков,Реджеп Эрдоган,Европарламент,НАТО,
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