В России заявили о неприемлемых условиях США в вопросе переговоров с Украиной

Ни одно из выдвинутых США требований к России для проведения переговоров с Украиной не является приемлемым, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своём Telegram-канале. Речь идёт об американских условиях, которые ранее озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Всего их три: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и «покаяться за все содеянное».

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Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо, — написал Джабаров.

Европейские лидеры неоднократно обвиняли Москву в нежелании идти на уступки в вопросе отказа от специальной операции на Украине.