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32 минуты назад

Джабаров: Россия не приемлет условия США в вопросе переговоров с Украиной

News.ru

Ни одно из выдвинутых США требований к России для проведения переговоров с Украиной не является приемлемым, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в своём Telegram-канале. Речь идёт об американских условиях, которые ранее озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Всего их три: прекратить военные действия, отвести российские войска за линию до 24 февраля и «покаяться за все содеянное».

В России заявили о неприемлемых условиях США в вопросе переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо, — написал Джабаров.

Европейские лидеры неоднократно обвиняли Москву в нежелании идти на уступки в вопросе отказа от специальной операции на Украине.

Обозреватель американского издания The Hill Харлан Ульман в своей статье ранее обвинил руководство США в игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО и за ряд других действий, которые привели к началу специальной операции на Украине. В публикации сказано, что Россия неоднократно призывала Запад к дипломатическому решению вопроса. Автор материала отметил, что США также проигнорировали недовольство Кремля по поводу готовности принять в Альянс Грузию.

Политика,Владимир Джабаров,Анатолий Антонов,НАТО,Совет Федерации,
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