Губернатор Калининградской области ответил на призыв демилитаризовать регион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментарии «Комсомольской правде» прокомментировал призыв экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева демилитаризовать Калининград. По мнению главы региона, в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — предположил губернатор.

Он также выразил мнение, что риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.