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25 минут назад

Губернатор Калининградской области ответил на призыв демилитаризовать регион

Lenta.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментарии «Комсомольской правде» прокомментировал призыв экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева демилитаризовать Калининград. По мнению главы региона, в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского».

Губернатор Калининградской области ответил на призыв демилитаризовать регион
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — предположил губернатор.

Он также выразил мнение, что риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.

В Польше призвали демилитаризовать Калининград

Ранее Шереметьев заявил, что демилитаризовать Калининград будет необходимо в случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Это, по его мнению, укрепит восточный фланг Североатлантического альянса.

Политика,Антон Алиханов,НАТО,
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