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52 минуты назад

Захарова заявила, что Европа упустила шанс сохранения лица Украины

ТАСС

Европейские страны упустили шанс реализовать компромиссный вариант сохранения лица Украины, который предлагала Россия. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Европа упустила шанс сохранения лица Украины"
Фото: ТАССТАСС

"Мы восемь лет предлагали самый идеальный, компромиссный вариант. Он был не просто символическим вариантом сохранения лица этого государства. Это был вариант сохранения единой державы, мало того, именно державы, которая бы преодолела кризис роста и которая бы сформировалась на демократических принципах с возможностью альтернативного развития по целому ряду направлений, - сказала она. - Этот вариант готовила Россия, российские политические деятели. Европа упустила этот шанс".

Захарова отметила, что европейские страны сами себя вычеркнули из любого общения с Россией.

Захарова высказалась о победе Украины на Евровидении

"Сейчас случилось одно, и они, по-моему, этого не очень понимают - они развязали нам руки", - добавила дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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