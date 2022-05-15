"Европа упустила шанс сохранения лица Украины"

"Мы восемь лет предлагали самый идеальный, компромиссный вариант. Он был не просто символическим вариантом сохранения лица этого государства. Это был вариант сохранения единой державы, мало того, именно державы, которая бы преодолела кризис роста и которая бы сформировалась на демократических принципах с возможностью альтернативного развития по целому ряду направлений, - сказала она. - Этот вариант готовила Россия, российские политические деятели. Европа упустила этот шанс".