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1 час назад

Лавров заявил, что Украина никому не нужна

Газета.Ruиещё 7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Украину «расходным материалом», который никому не нужен. Такую позицию он выразил на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает РИА «Новости».

«Украина никому не нужна. Украина — это «расходный» материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией. Теперь это не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично», — сказал российский дипломат.

Так он напомнил про заявление главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя». По словам Лаврова, коллективный Запад делает все возможное, чтобы Россия потерпела поражение в ходе спецоперации на Украине.

«То есть война ими объявлена, и отнюдь не между Украиной и Россией, а между Западом и Россией. А Украина уже стала... знаете, есть уже расхожее выражение, что «Запад готов воевать до последнего украинца» — очень метко», — подытожил глава МИД РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Песков выступил с заявлениями по ситуации на Украине

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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