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20 минут назад

Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

News.ru

Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на решение Финляндии о вступлении в НАТО, заявил финский лидер Саули Ниинистё, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что в Хельсинки не видят подготовки Москвы к каким-либо ответным действиям военного характера.

Финляндия приняла решение по вопросу вступления в НАТО

Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось, — сказал Ниинистё.

Он добавил, что в настоящее время в отношениях между Финляндией и Россией много неопределённости. При этом выразил уверенность в том, что они изменятся.

О намерении подать заявку на членство в НАТО Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин официально заявили 15 мая. Предполагается, что парламент страны одобрит эту инициативу в ближайшие дни.

Накануне Ниинистё провёл телефонный разговор с Путиным, в ходе которого рассказал о планах по присоединению к Альянсу. Российский лидер назвал ошибочным отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета. Он заверил, что никаких угроз для безопасности Финляндии нет.

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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