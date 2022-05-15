В Госдуме заявили об усилении вмешательства в дела РФ со стороны G7

Страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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"Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая накануне прошла в Германии, стало решение усилить санкционное давление на нашу страну и прямое вмешательство во внутренние дела России", - приводятся слова депутата в Telegram-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

Как отметил Пискарев, в итоговом коммюнике этой группы стран заявлено о намерении отстаивать свои национальные ценности и интересы путем взаимодействия с неправительственными организациями, представителями гражданского общества, академических кругов и СМИ "как дома, так и за рубежом".

"Таким образом, в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путем навязывания нашему обществу своих представлений о демократии. Что это за взаимодействие и к чему оно ведет, мы хорошо знаем", - указано в сообщении.

Депутат также подчеркнул, что инициатива G7 о защите "информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств" подразумевает под собой "дальнейшее усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с "генеральной линией".