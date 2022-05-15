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1 час назад

Пискарев считает, что страны G7 усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России

ТАССиещё 6

Страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Госдуме заявили об усилении вмешательства в дела РФ со стороны G7
Фото: fbm.rufbm.ru

"Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая накануне прошла в Германии, стало решение усилить санкционное давление на нашу страну и прямое вмешательство во внутренние дела России", - приводятся слова депутата в Telegram-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

Как отметил Пискарев, в итоговом коммюнике этой группы стран заявлено о намерении отстаивать свои национальные ценности и интересы путем взаимодействия с неправительственными организациями, представителями гражданского общества, академических кругов и СМИ "как дома, так и за рубежом".

"Таким образом, в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путем навязывания нашему обществу своих представлений о демократии. Что это за взаимодействие и к чему оно ведет, мы хорошо знаем", - указано в сообщении.

Депутат также подчеркнул, что инициатива G7 о защите "информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств" подразумевает под собой "дальнейшее усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с "генеральной линией".

"Все это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу", - резюмировал парламентарий.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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