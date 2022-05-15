Захарова высказалась о победе Украины на Евровидении

Без победы Украины на конкурсе «Евровидение» картина произошедшего со страной была бы неполной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что этому зрелищу Европа «аплодирует стоя».
Ранее стало известно, что победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.