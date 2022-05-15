Захарова высказалась о победе Украины на Евровидении

«Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы-яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь», — написала Захарова в своём Telegram-канале.