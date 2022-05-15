В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
15 минут назад

Захарова рассказала, кому выгодна победа Украины в «Евровидении»

Ura.Ruиещё 8

Победа Украины на «Евровидении» оказалась выгодна Вашингтону и НАТО, так как она показала, что «унижать Европу сейчас в тренде». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Захарова рассказала, кому выгодна победа Украины в «Евровидении»
Фото: ТАССТАСС

«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала Захарова.

Трансляцию эфира она выложила в своем Telegram-канале. Она считает, что победа Украины на «Евровидении» стала проявлением разрушительной «мягкой силы» и показала истинное отношение Вашингтона и НАТО по отношению к Европе.

Ранее Захарова резко отреагировала на выступление украинской группы Kalush Orchestra на международном конкурсе «Евровидение». Кроме того, она написала в Telegram-канале, что «без победы Украины на „Евровидении“ картина случившегося была бы не полной».

Украина стала страной-победителем на «Евровидении» в 2022 году. Участники Kalush Orchestra во время выступления призывали спасти националистов на заводе «Азовсталь» и помочь Украине. При этом политические призывы противоречат регламенту мероприятия. Организаторы конкурса заверили, что призыв музыкантов носил гуманитарный, а не политический характер.

Шесть стран лишили права голоса на «Евровидении-2022»

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Приоритетом российской армии является поражение военной инфраструктуры.

Политика,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители