В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
46 минут назад

Володин поздравил страны ОДКБ с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности

ТАСС

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает гарантом суверенитета государств-членов, доказав свою эффективность в деле обеспечения региональной стабильности. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении спикерам парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в связи с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности.

Володин поздравил страны ОДКБ с 30-летием подписания Договора
Фото: ТАССТАСС

"ОДКБ доказала свою эффективность как гарант региональной стабильности, защиты независимости и суверенитета государств-членов. Организация сегодня выступает надежным заслоном от вызовов и угроз международного терроризма и экстремизма. ОДКБ вносит весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией", - приводятся слова спикера нижней палаты парламента на сайте Госдумы.

Володин отметил, что оперативность и слаженность действий миротворцев ОДКБ при оказании помощи Казахстану в стабилизации обстановки в январе этого года стали подтверждением "зрелости организации", а также "укреплением коллективного военного потенциала".

"В нынешних условиях возрастает роль парламентской ассамблеи, которая призвана способствовать выработке общих решений для укрепления созданной в рамках ОДКБ системы коллективной безопасности, в том числе путем гармонизации национальных законодательств", - резюмировал Володин.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители