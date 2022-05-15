Володин поздравил страны ОДКБ с 30-летием подписания Договора

"ОДКБ доказала свою эффективность как гарант региональной стабильности, защиты независимости и суверенитета государств-членов. Организация сегодня выступает надежным заслоном от вызовов и угроз международного терроризма и экстремизма. ОДКБ вносит весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией", - приводятся слова спикера нижней палаты парламента на сайте Госдумы.