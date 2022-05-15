Володин поздравил страны ОДКБ с 30-летием подписания Договора

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает гарантом суверенитета государств-членов, доказав свою эффективность в деле обеспечения региональной стабильности. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении спикерам парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в связи с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности.
"ОДКБ доказала свою эффективность как гарант региональной стабильности, защиты независимости и суверенитета государств-членов. Организация сегодня выступает надежным заслоном от вызовов и угроз международного терроризма и экстремизма. ОДКБ вносит весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией", - приводятся слова спикера нижней палаты парламента на сайте Госдумы.
Володин отметил, что оперативность и слаженность действий миротворцев ОДКБ при оказании помощи Казахстану в стабилизации обстановки в январе этого года стали подтверждением "зрелости организации", а также "укреплением коллективного военного потенциала".
"В нынешних условиях возрастает роль парламентской ассамблеи, которая призвана способствовать выработке общих решений для укрепления созданной в рамках ОДКБ системы коллективной безопасности, в том числе путем гармонизации национальных законодательств", - резюмировал Володин.