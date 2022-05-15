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1 час назад

МИД РФ считает приоритетом наращивание взаимодействия со странами - членами ОДКБ

ТАССиещё 3

Россия рассматривает наращивание и укрепление сотрудничества с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с 30-летием подписания договора.

МИД РФ назвал приоритеты своей внешней политики
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"Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами - членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики", - отметили в министерстве.

На Смоленской площади указали на то, что за сравнительно небольшой по историческим меркам период ОДКБ добилась многого.

"Общими усилиями государств-членов создана целостная, эффективная структура для совместного решения вопросов, связанных с безопасностью, и продвижения коллективных интересов на мировой арене. ОДКБ сегодня играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности, надежно гарантирует безопасность в зоне своей ответственности, покрывающей территории входящих в организацию стран", - отметили в министерстве.

МИД РФ, в частности, привел в качестве подтверждения зрелости ОДКБ операцию миротворцев организации на территории Казахстана по просьбе властей республики для стабилизации внутриполитической обстановки в стране.В министерстве также указали на то, что поступательно формируются необходимые условия для участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях под эгидой ООН.

Политика,МИД России,ООН,
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