МИД РФ назвал приоритеты своей внешней политики

Россия рассматривает наращивание и укрепление сотрудничества с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с 30-летием подписания договора.
"Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами - членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики", - отметили в министерстве.
На Смоленской площади указали на то, что за сравнительно небольшой по историческим меркам период ОДКБ добилась многого.
"Общими усилиями государств-членов создана целостная, эффективная структура для совместного решения вопросов, связанных с безопасностью, и продвижения коллективных интересов на мировой арене. ОДКБ сегодня играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности, надежно гарантирует безопасность в зоне своей ответственности, покрывающей территории входящих в организацию стран", - отметили в министерстве.
МИД РФ, в частности, привел в качестве подтверждения зрелости ОДКБ операцию миротворцев организации на территории Казахстана по просьбе властей республики для стабилизации внутриполитической обстановки в стране.В министерстве также указали на то, что поступательно формируются необходимые условия для участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в операциях под эгидой ООН.