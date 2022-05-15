МИД РФ назвал приоритеты своей внешней политики

Россия рассматривает наращивание и укрепление сотрудничества с государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с 30-летием подписания договора.

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"Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами - членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики", - отметили в министерстве.

На Смоленской площади указали на то, что за сравнительно небольшой по историческим меркам период ОДКБ добилась многого.

"Общими усилиями государств-членов создана целостная, эффективная структура для совместного решения вопросов, связанных с безопасностью, и продвижения коллективных интересов на мировой арене. ОДКБ сегодня играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности, надежно гарантирует безопасность в зоне своей ответственности, покрывающей территории входящих в организацию стран", - отметили в министерстве.