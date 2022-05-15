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2 часа назад

Володин рассказал о законопроектах, направленных на поддержку граждан и экономики

ТАССиещё 6

Законодательные инициативы, направленные на поддержку экономики РФ в условиях санкций, обязательно будут рассмотрены до конца весенней сессии в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин озвучил приоритетные законопроекты для рассмотрения в ГД
Фото: ТАССТАСС

"Много ваших обращений посвящено вопросам, какие меры принимаются, чтобы противодействовать санкциям, вводимым против нашей страны. <…> Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они - в приоритетной повестке Государственной думы", - написал он в своем Telegram-канале в воскресенье.

Среди важных инициатив Володин отметил законопроекты о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, об увеличении бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году, о защите безопасности персональных данных, а также об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом.

Также в весеннюю сессию депутаты рассмотрят законопроект об упрощении иностранным IT-специалистам получения вида на жительство, о поддержке лизингополучателей, об изменении понятия "соотечественник за рубежом", о продлении периода действия пониженных налоговых ставок и об упрощении казначейского сопровождения контрактов.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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