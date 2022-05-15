Володин озвучил приоритетные законопроекты для рассмотрения в ГД

Законодательные инициативы, направленные на поддержку экономики РФ в условиях санкций, обязательно будут рассмотрены до конца весенней сессии в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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"Много ваших обращений посвящено вопросам, какие меры принимаются, чтобы противодействовать санкциям, вводимым против нашей страны. <…> Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они - в приоритетной повестке Государственной думы", - написал он в своем Telegram-канале в воскресенье.

Среди важных инициатив Володин отметил законопроекты о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, об увеличении бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году, о защите безопасности персональных данных, а также об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом.