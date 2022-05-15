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36 минут назад

В Госдуме рассказали о «власти доллара» в «сборе дани» США с других стран

Lenta.ru

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что доллар для США имеет скорее политическую составляющую, нежели экономическую, и объяснил, по какому принципу Вашингтон предпринимает тот или иной шаг.

В Госдуме рассказали о «сборе дани» США с других стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, виртуальность американской валюты составляет 70 процентов. Он пояснил, что одна четверть доллара — это его материальная часть, а все остальное — навязанная политическая власть США.

«И это для всего мира, и на этом стоит доллар. И когда они вводят нам санкции, они укрепляют свой доллар. Да, они на это тратят что-то, но при этом они выигрывают больше, укрепляя свой доллар и свое экономическое лидерство, то есть, право собирать с других стран дань — будем называть вещи своими именами», — заявил депутат.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

Политика,Евгений Федоров,Госдума,
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