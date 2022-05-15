В Госдуме рассказали о «сборе дани» США с других стран

«И это для всего мира, и на этом стоит доллар. И когда они вводят нам санкции, они укрепляют свой доллар. Да, они на это тратят что-то, но при этом они выигрывают больше, укрепляя свой доллар и свое экономическое лидерство, то есть, право собирать с других стран дань — будем называть вещи своими именами», — заявил депутат.