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31 минуту назад

Антонов: США всё глубже втягиваются в конфликт на Украине

RT на русскомиещё 1

Ситуация на Украине крайне опасна, США всё глубже втягиваются в конфликт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он обратил внимание на то, что Вашингтон поставляет Киеву всё более мощное оружие, что провоцирует ответные действия российской стороны.

Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация тем не менее сегодня крайне и крайне опасная. США всё глубже втягиваются в конфликт», — сказал Антонов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Он отметил, что это может иметь непредсказуемые последствия для отношений ядерных держав.

Также Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства России в США поступают угрозы.

Политика,Анатолий Антонов,
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