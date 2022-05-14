Антонов: США все глубже втягиваются в конфликт на Украине

Ситуация на Украине крайне опасна, США всё глубже втягиваются в конфликт, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он обратил внимание на то, что Вашингтон поставляет Киеву всё более мощное оружие, что провоцирует ответные действия российской стороны.
«Ситуация тем не менее сегодня крайне и крайне опасная. США всё глубже втягиваются в конфликт», — сказал Антонов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Он отметил, что это может иметь непредсказуемые последствия для отношений ядерных держав.
Также Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства России в США поступают угрозы.