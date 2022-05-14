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34 минуты назад

Посол РФ в США сообщил об угрозах сотрудникам дипмиссии

Говорит Москваиещё 5

По словам Анатолия Антонова, американские представители пытаются толкнуть российских дипломатов и военных на предательство. Об этом посол заявил в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Посол РФ в США сообщил об угрозах сотрудникам дипмиссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы», — рассказал Антонов.

Он также отметил, что своими заявлениями многие американские политики пытаются подтолкнуть россиян в сторону предательства своей страны. По его словам, в любом государстве оно расценивается «как омерзительный поступок».

Политика,Анатолий Антонов,
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