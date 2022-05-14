Посол РФ в США сообщил об угрозах сотрудникам дипмиссии

По словам Анатолия Антонова , американские представители пытаются толкнуть российских дипломатов и военных на предательство. Об этом посол заявил в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Каждый день у нашего диппредставительства проходят антироссийские акции, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. В адрес моих товарищей, сотрудников посольства, поступают угрозы, в том числе физической расправы», — рассказал Антонов.

Он также отметил, что своими заявлениями многие американские политики пытаются подтолкнуть россиян в сторону предательства своей страны. По его словам, в любом государстве оно расценивается «как омерзительный поступок».