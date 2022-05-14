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39 минут назад

Лавров пошутил про супружеский долг

Газета.Ru

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с экспертами Совета по внешней и оборонной политике пошутил про супружеский долг. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

Лавров пошутил про супружеский долг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Модератор мероприятия Федор Лукьянов в рамках встречи упомянул «священный долг, который министр выполняет неизменно».

«Супружеский, что ли?» — уточнил Лавров.

В ответ на это Лукьянов пообещал пообщаться на эту тему позже.

Ранее Лавров на заседании совета по внешней и оборонной политике заявил, что коллективный Запад объявил России гибридную войну, последствия которой ощутят все.

Лавров предложил корреспонденту иноагента «поговорить с павлинами»

До этого руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что безобидность желания Украины получить членство в Европейском союзе вызывает сомнения.

Глава МИД РФ напомнил про призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к ЕС сказать «прямо сегодня» «да» или «нет» о своем решении.

Он заявил, что это действительно так, поскольку ЕС из конструктивной и экономической платформы превратился в «агрессивного воинствующего игрока».

Политика,Федор Лукьянов,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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