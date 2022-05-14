В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Медведев: G7 продолжит воевать с Россией

Ura.Ru

Страны «Большой семерки» продолжат вести скрытую войну с Россией, поставляя военную помощь Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев обвинил страны G7 в ведении скрытой войны с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей», — написал Медведев в Telegram.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ заявлял о том, что США по средством поставки военной помощи Украине пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. Член Палаты представителей США, в свою очередь, заявил, что Соединенные штаты под предлогом помощи Украине намерены сменить власть в России.

Главы МИД стран G7 сделали совместное заявление по Украине

Страны Запада оказывают военную помощь Украине на фоне российской спецоперации по демилитаризации страны. Так, палата представителей конгресса утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители