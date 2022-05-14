Медведев обвинил страны G7 в ведении скрытой войны с Россией

Страны «Большой семерки» продолжат вести скрытую войну с Россией, поставляя военную помощь Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Киев будет получать оружие, пока это необходимо. То есть G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей», — написал Медведев в Telegram.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ заявлял о том, что США по средством поставки военной помощи Украине пытается ограничить экономическое развитие и политическое влияние РФ в мире. Член Палаты представителей США, в свою очередь, заявил, что Соединенные штаты под предлогом помощи Украине намерены сменить власть в России.
Страны Запада оказывают военную помощь Украине на фоне российской спецоперации по демилитаризации страны. Так, палата представителей конгресса утвердила дополнительный пакет помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов.