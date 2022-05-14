В Госдуме нашли новый способ пополнить население России

Член комитета Госдумы бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал, как можно пополнить население России. По словам парламентария, для этого необходимо «включить русские исторические механизмы идентичности». Любой человек, который с рождения говорит по-русски, должен считаться русским и, соответственно, должен автоматически получать российское гражданство, уверен депутат.

Фото: Pixabay, Pixabay License Pixabay, Pixabay License

«Нам надо пополнять население. Надо включить русские исторические механизмы идентичности, так называемое обрусение», — сказал Фёдоров радиостанции «Говорит Москва».

Суть этого механизма, по словам депутата, заключается в том, чтобы выдавать гражданство любому человеку, для которого русский — родной язык. При этом происхождение претендента на российский паспорт не должно играть никакой роли.

По итогам переписи 2021 года Росстат оценил численность населения РФ в 147 млн человек.

По данным Росстата, естественная убыль населения России в январе составила 89 200 человек — на 21,2% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. По информации ведомства, в январе в стране умерли 192 950 человек, а родились — 103 780.

В конце 2021 года на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин объяснил , почему в России есть проблемы с рождаемостью. По словам главы государства, в начале 1990-х «горизонт планирования у людей стал минимальным», и поэтому возникла демографическая яма. Сейчас трудности связаны в основном с изменением приоритетов в жизни женщин, считает российский лидер.