Захарова ответила на обвинения главы МИД ФРГ

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, первопричиной стал развал украинской государственности, к которому причастен коллективный Запад. В том числе виноваты «предшественники госпожи Бербок, моделировавшие внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме».