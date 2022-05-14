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23 минуты назад

Захарова ответила на обвинения главы МИД ФРГ

Майк Габриелян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, обвинившей Россию в грядущем продовольственном кризисе.

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — написала Захарова в Telegram-канале.

По её словам, первопричиной стал развал украинской государственности, к которому причастен коллективный Запад. В том числе виноваты «предшественники госпожи Бербок, моделировавшие внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме».

Бербок обвинила Россию в «блокаде экспорта продовольствия»

Сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в мире может наступить глобальный голод из-за ситуации на Украине. Бербок обвинила Россию в «блокаде экспорта продовольствия» и «гибридной войне».

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