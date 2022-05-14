Захарова высмеяла заявление Салливана

«Это говорит посол страны, чьи интернет-монополии блокируют российские СМИ? Это говорит посол страны, которая требует выдачи и много лет преследует Ассанжа, опубликовавшего документальные свидетельства представлений США?.. Смешно», — написала она в своём Telegram-канале.