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37 минут назад

Предателей среди дипломатов найти не удалось, заявил Лавров

Илья Родин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что западным странам не удалось найти предателей среди сотрудников российских дипломатических ведомств. Об этом пишет РИА «Новости».

Лавров заявил об отсутствии предателей среди российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», - уточнил Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российским дипломатам нередко приходится работать в сложных условиях, с риском для жизни и здоровья.

Он отметил также, что даже во время разгара холодной войны не было такой массовой и синхронной высылки сотрудников дипломатических миссий. По его мнению, это разрушает сложившуюся систему отношений с западными странами.

Ранее Лавров рассказал, что последствия от гибридной войны Запада против России в той или иной мере почувствуют на себе все страны.

Политика,Сергей Лавров,
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