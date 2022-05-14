Лавров заявил об отсутствии предателей среди российских дипломатов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике заявил, что западным странам не удалось найти предателей среди сотрудников российских дипломатических ведомств. Об этом пишет РИА «Новости».

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«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось. Хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», - уточнил Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что российским дипломатам нередко приходится работать в сложных условиях, с риском для жизни и здоровья.

Он отметил также, что даже во время разгара холодной войны не было такой массовой и синхронной высылки сотрудников дипломатических миссий. По его мнению, это разрушает сложившуюся систему отношений с западными странами.