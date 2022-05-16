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1 час назад

Лавров оставил запись в книге соболезнований посольства в память об экс-президенте ОАЭ

ТАССиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник оставил запись в книге соболезнований в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве в память об ушедшем из жизни экс-президенте страны Халифе бен Заиде Аль Нахайяне.

Лавров оставил запись в книге соболезнований посольства в память об экс-президенте ОАЭ
Фото: ReutersReuters

Глава российского дипведомства несколько минут говорил с послом ОАЭ в РФ Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером и затем покинул посольство. Лавров в разговоре с эмиратским дипломатом отметил, что Москва ценит связи с Абу-Даби.

"Мы ценим наши отношения и между государствами, и друг с другом", - сказал он.

Книга соболезнований открыта до 20 мая с 10:00 до 16:00. В знак скорби в посольстве также приспустили флаг.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен национальный траур, который продлится 40 дней, все это время будут приспущены государственные флаги.

Политика,Сергей Лавров,
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