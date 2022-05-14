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30 минут назад

Путин: Киев фактически приостановил переговорный процесс

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин рассказал главе Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной практически прекращены, так как Киев не заинтересован в диалоге и не идет на компромиссы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Лидеры [...] обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге», - отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подверг резкой критике главу Франции Эммануэля Макрона за попытку «найти [приемлемый] выход для России».

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По мнению Зеленского, все старания Макрона и других мировых лидеров по урегулированию кризиса за счет территориальных уступок России со стороны Украины бессмысленны. Им не удастся заставить Киев идти на компромиссы.

«Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется, что это несправедливо, это потерянное время», - подчеркнул политик.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,
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