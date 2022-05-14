Президент РФ Владимир Путин рассказал главе Финляндии Саули Ниинистё, что переговоры с Украиной практически прекращены, так как Киев не заинтересован в диалоге и не идет на компромиссы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.