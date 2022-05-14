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50 минут назад

Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО

Майк Габриелян

Президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что отказ Хельсинки от нейтралитета и вступление в НАТО станет ошибкой. Российский лидер отметил, что угроз безопасности для Финляндии не существует, сообщает ТАСС.

По словам Путина, вступление Финляндии в НАТО может негативно сказаться на отношениях с Россией, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».

В свою очередь президент Финляндии в ходе телефонного разговора проинформировал, чем обосновано стремление страны в североатлантический альянс, передает РИА Новости. По его словам, оно связано со спецоперацией на Украине и требованиями России о непродвижениии НАТО на восток.

МИД сделал заявление о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Все это «фундаментально изменило обстановку в сфере безопасности Финляндии». Ниинистё заявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО.

Ранее в МИД РФ отметили, что вступление Финляндии в НАТО является нарушением Парижского мирного договора 1947 года. По этому договору стороны обязались не заключать союзы, а также не принимать участия в коалициях, которые направлены против одной из стран.

Политика,Видео,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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