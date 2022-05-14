Депутат Госдумы назвал неизбежным воссоединение южных регионов Украины с Россией

«Нужно довести до конца спецоперацию... и обеспечить безопасность всех освобожденных регионов. Пока по городам летят украинские ракеты, людям будет сложно сделать столь ответственный выбор. Нам нужно сначала создать все условия, чтобы люди могли принять взвешенное и демократическое решение», — подчеркнул Шеремет.