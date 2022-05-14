МИД пригрозил ответными мерами в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянам

МИД примет ответные меры в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз гражданам России. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

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По его словам, Россия может придерживаться соответствующего регламента, который позволяет вводить ответные ограничения.

«Для нас такие дискриминационные меры неприемлемы, поэтому мы найдем способ, как ответить», — пригрозил Грушко.

Ранее в апреле Польша выступила за запрет на выдачу виз ЕС для россиян в рамках нового пакета санкций, за исключением гуманитарных виз.

«Должны быть наложены решительные санкции на российское общество», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.